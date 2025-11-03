La bolsa de São Paulo alcanza un nuevo máximo sin precedentes tras subir un 0,61 %

2 minutos

São Paulo, 3 nov (EFE).- La bolsa de São Paulo subió este lunes un 0,61 % y alcanzó un nuevo máximo sin precedentes impulsado por el desempeño de las acciones de Petrobras, uno de sus principales valores, y a la espera de una nueva definición de la tasa de interés de la mayor economía latinoamericana, que se conocerá el miércoles.

El índice de referencia Ibovespa cerró la jornada en los 150.454 puntos y comenzó el mes en positivo con una nueva marca que se suma a los cuatro récords consecutivos de la semana anterior.

Los operadores están optimistas con las proyecciones del mercado que prevé que el Banco Central mantendrá la tasa básica de interés en el 15 % anual, la más alta en dos décadas, y que solo hasta el próximo año comenzará los recortes.

El nivel actual de los tipos es considerado por los operadores atractivo para el capital extranjero y ha contribuido a la valorización del real.

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 0,42 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,356 reales para la venta y 5,357 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

La sesión estuvo impulsada por las acciones preferenciales de la estatal petrolera Petrobras, que se apreciaron un 1,24 % y fueron las más negociadas del día.

El nuevo máximo del corro paulista fue estimulado igualmente por los papeles preferenciales del banco Bradesco (+1,16 %) y los ordinarios de la energética Equatorial (+2,54 %), también en el grupo de los más vendidos.

Las mayores ganancias fueron para los títulos ordinarios de la gigante cárnica Minerva (+2,92 %) y los preferenciales de la aerolínea Azul (+2,63 %).

En el lado opuesto, las más altas pérdidas fueron para las acciones preferenciales de la fabricante de autobuses Marcopolo (-8,62 %) y las ordinarias de la red de supermercados Grupo Pão de Açúcar (-6,65 %).

El volumen negociado en la jornada superó los 21.255 millones de reales (unos 3.972 millones de dólares o 3.484 millones de euros), en más de 3,6 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE

