La bolsa de São Paulo baja 2,38 % hundida por Petrobras y Bradesco

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São Paulo, 7 may (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró este jueves con una caída del 2,38 %, hundida por la fuerte depreciación de papeles importantes en el parqué paulista, como los de la petrolera Petrobras y los del banco Bradesco.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, el mayor de América Latina, acabó la jornada en los 183.218 puntos básicos en un día de ajustes tras las subidas registradas esta semana por la expectativa del mercado de que el conflicto en Oriente Medio se aproxime a su fin.

La nueva caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales por el optimismo sobre el fin del conflicto volvió a hundir las acciones de las empresas petroleras brasileñas, principalmente de Petrobras, cuyos papeles ordinarios cedieron 2,17 % y los preferenciales 2,22 %.

El índice también terminó en terreno negativo presionado por el desplome de los papeles de Bradesco, segundo mayor bando privado de Brasil, tras la divulgación de unos resultados trimestrales que no dejaron satisfechos a los inversores. Las acciones ordinarias de Bradesco cayeron 3,54 % y las preferenciales 4,25 %.

Los papeles de Petrobras y de Bradesco fueron precisamente los más negociados en la jornada de este jueves en el parqué paulista.

En el mercado de divisas, el real cerró con una ligera depreciación del 0,05 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 4,922 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Las acciones del Ibovespa que registraron las mayores caídas este jueves fueron las ordinarias del grupo de alquiler de vehículos y equipos Vamos, con un desplome del 7,48 %, seguidas por las preferenciales del grupo eléctrico Axia (-6,75 %).

En la punta contraria, los papeles del índice que cerraron con las mayores subidas fueron los ordinarios de la red de gimnasios Smart Fit, que ganaron un 11,5 % tras la divulgación de resultados trimestrales positivos, seguidos por los ordinarios de la empresa de tecnología Totvs (+6,75 %).

El volumen financiero negociado este jueves en el parqué brasileño fue de 32.083,7 millones de reales (unos 6.493,6 millones de dólares o unos 5.534,4 millones de euros) en poco más de 4,1 millones de operaciones. EFE

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