The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de Valores de Texas recibe luz verde inicial para comenzar a operar en 2026

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Austin (EE.UU.), 30 sep (EFE).- La Bolsa de Valores de Texas (TXSE, en inglés), un parqué con sede en Dallas, al sur de Estados Unidos, recibió este martes una aprobación inicial para comenzar a operar el próximo año.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) aprobó la solicitud inicial de la TXSE para operar como una bolsa de valores nacional, de acuerdo con un comunicado.

La decisión de la SEC convierte a la TXSE en la primera bolsa independiente en recibir una aprobación en décadas, desde que el Nasdaq comenzó a operar en 1971.

«La aprobación de hoy marca un momento clave en nuestro esfuerzo por construir una bolsa de clase mundial basada en la alineación, la transparencia y la colaboración con emisores e inversores», dijo James H. Lee, fundador y director ejecutivo de TXSE y de su empresa matriz, TXSE Group Inc., que operará este mercado.

«La competencia real para las cotizaciones corporativas en Estados Unidos ha llegado finalmente», añadió Lee.

En los últimos años, varias empresas de peso en el sector energético y tecnológico han decidido trasladar sus operaciones a Texas, motivados por los bajos impuestos, las pocas regulaciones y el rápido crecimiento económico del estado, según un informe del Banco de la Reserva Federal de Dallas.

Entre ellas están la petrolera Chevron, las compañías del magnate Elon Musk Space X y Tesla, la tecnológica Oracle o la empresa de servicios financieros Charles Swab. EFE

aaca/asb/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR