La Bolsa de Valores de Texas recibe luz verde inicial para comenzar a operar en 2026

Austin (EE.UU.), 30 sep (EFE).- La Bolsa de Valores de Texas (TXSE, en inglés), un parqué con sede en Dallas, al sur de Estados Unidos, recibió este martes una aprobación inicial para comenzar a operar el próximo año.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) aprobó la solicitud inicial de la TXSE para operar como una bolsa de valores nacional, de acuerdo con un comunicado.

La decisión de la SEC convierte a la TXSE en la primera bolsa independiente en recibir una aprobación en décadas, desde que el Nasdaq comenzó a operar en 1971.

«La aprobación de hoy marca un momento clave en nuestro esfuerzo por construir una bolsa de clase mundial basada en la alineación, la transparencia y la colaboración con emisores e inversores», dijo James H. Lee, fundador y director ejecutivo de TXSE y de su empresa matriz, TXSE Group Inc., que operará este mercado.

«La competencia real para las cotizaciones corporativas en Estados Unidos ha llegado finalmente», añadió Lee.

En los últimos años, varias empresas de peso en el sector energético y tecnológico han decidido trasladar sus operaciones a Texas, motivados por los bajos impuestos, las pocas regulaciones y el rápido crecimiento económico del estado, según un informe del Banco de la Reserva Federal de Dallas.

Entre ellas están la petrolera Chevron, las compañías del magnate Elon Musk Space X y Tesla, la tecnológica Oracle o la empresa de servicios financieros Charles Swab. EFE

