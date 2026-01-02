La brasileña Natura concluye venta de Avon pero mantiene las operaciones en América Latina

2 minutos

Río de Janeiro, 2 ene (EFE).- El fabricante de cosméticos brasileño Natura anunció este viernes que concluyó la operación para venderle a la estadounidense Regent LP el control de Avon International, pero que mantuvo tanto las operaciones como la marca de la empresa en América Latina, que pasa a ser su prioridad.

«La marca Avon en América Latina, incluyendo los derechos económicos y la propiedad intelectual, permanecen con Natura», explicó la compañía en un comunicado enviado al mercado.

La venta tampoco incluye los negocios de Avon en Rusia.

El fabricante brasileño explicó que la operación de venta anunciada en septiembre pasado fue concluida el 31 de diciembre pasado.

En ese momento, la empresa informó que recibiría por Avon Internacional el valor simbólico de una libra esterlina al cierre de la venta.

Natura reafirmó en el comunicado de este viernes su compromiso de ofrecerle una línea de crédito garantizada a Avon International por 25 millones de dólares, que puede ser solicitada hasta diciembre de 2026 y cuyo plazo de vencimiento es de cinco años.

«El cierre de la venta de Avon International representa un hito relevante en el esfuerzo de Natura para optimizar sus operaciones y darle continuidad a su estrategia de concentrar su negocio principal en América Latina», agrega el comunicado.

Según el último balance trimestral divulgado por Natura, los resultados de la empresa en Brasil, Argentina y México representan el 85 % de la facturación del grupo.

Natura registró entre enero y septiembre de 2025 pérdidas por 1.881 millones de reales (unos 355,5 millones de dólares), inferiores en un 77,9 % a las sufridas en el mismo período de 2024, según el mismo balance.

Ese resultado fue atribuido a «la desaceleración del mercado de belleza en Brasil» a partir de junio de 2025, que coincidió con «un pico en la inestabilidad operacional en Argentina», y que terminaron «ofuscando la recuperación del desempeño en México». EFE

cm/jrh