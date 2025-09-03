The Swiss voice in the world since 1935

La cadena de cosméticos Lush suspende una jornada sus ventas en Reino Unido por Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

La cadena británica de cosméticos Lush cerró el miércoles toda la jornada sus puntos de venta físicos y en línea, así como sus centros de producción, en Reino Unido, para manifestar su «solidaridad con Gaza».

El mensaje «Alto a la hambruna en Gaza – hemos cerrado en solidaridad» aparece en la página web de la marca, fundada en 1995 en el suroeste de Inglaterra y conocida por sus bombas de baño efervescentes y sus coloridos jabones.

«En Lush, compartimos la angustia de millones de personas ante las imágenes de personas hambrientas en Gaza, Palestina. Como el resto del mundo, nos esforzamos por encontrar formas de ayudar, mientras el gobierno israelí impide la entrada de ayuda humanitaria urgente en la Franja de Gaza», afirma la empresa en un comunicado publicado en línea.

Lush anuncia que ha cerrado sus comercios, su sitio web y detenido su producción en Reino Unido por un día, y también hace un llamado al gobierno británico para que «ponga fin de inmediato a las muertes y la destrucción» en el territorio palestino, y «detenga la venta de armas» a Israel.

«Una decisión nada fácil, pero sabemos que muchos de nuestros clientes comparten la misma preocupación por la situación en Gaza», explica la empresa, que también destina los beneficios de la venta de uno de sus jabones a financiar proyectos benéficos para niños en Gaza y Cisjordania.

Lush cuenta con más de 880 comercios en 52 países, más de 100 de ellos en Reino Unido e Irlanda.

