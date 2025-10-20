La CAF espera trabajar de «manera coordinada» con Rodrigo Paz tras su triunfo en Bolivia

Redacción América, 19 oct (EFE).- El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo del América Latina y el Caribe – CAF, Sergio DiazGranados, dijo que espera trabajar de manera coordinada con el centrista Rodrigo Paz al felicitarlo por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Bolivia.

«Celebro la jornada democrática vivida en Bolivia y felicito a @Rodrigo_PazP por su elección como presidente. Desde @AgendaCAF trabajaremos de manera coordinada con su gobierno para impulsar iniciativas que mejoren la calidad de vida y fortalezcan el desarrollo del país», dijo DiazGranados en la red social X.

En otro mensaje, la CAF destacó la «jornada democrática ejemplar» en la que el pueblo boliviano eligió al senador opositor con el 54,57 % de los votos, según la información preliminar del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con poco más del 97 % de las actas procesadas.

«Felicitamos a @Rodrigo_PazP por su elección como presidente de Bolivia. Reconocemos al pueblo boliviano por una jornada democrática ejemplar y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar junto al nuevo gobierno por el desarrollo sostenible y el bienestar del país», añadió la organización.

Paz obtuvo ese porcentaje frente a un 45,43 % del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre.

Paz y Quiroga fueron los dos candidatos más votados en las elecciones generales de agosto, en las que también se renovó al Parlamento nacional para el próximo quinquenio, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que fue fundado y liderado por el expresidente Evo Morales. EFE

