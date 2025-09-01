La campaña de Egipto contra tiktokers, un mensaje de «pánico moral» y con tintes clasistas

Isaac J. Martín y Aya Ragheb

El Cairo, 1 sep (EFE).- Chicas bailando la danza del vientre, hombres profiriendo insultos e incluso tatuadores enseñando sus creaciones en cuerpos de mujeres. Todos estos perfiles subían vídeos a TikTok en Egipto con miles de seguidores y ahora tienen algo en común: sus creadores han sido arrestados en una campaña para «proteger los valores» de la sociedad.

Desde el pasado 29 de julio hasta fines de agosto el Ministerio del Interior egipcio ha arrestado a 47 creadores de contenido, según un recuento de EFE, incluidos 34 mujeres, 12 hombres y una persona trans. Todos ellos acusados, en primer lugar, de «violar los valores y principios sociales» e «incitar a la inmoralidad». Para algunas de ellas, el problema fue «bailar con ropa reveladora y de manera vulgar contraria a la moral pública».

El abogado egipcio Ahmed Mahran, el primero que empezó a presentar denuncias contra estos creadores, afirma a EFE que la «campaña seguirá hasta que haya una reacción fuerte por parte de la sociedad y el gobierno para proteger a nuestros hijos e hijas de este tipo de contenido en plataformas como TikTok».

Un mensaje de pánico

Mahran dice que los cargos de los que se acusan a estos ‘tiktokers’ pasan por «socavar los valores sociales, incitar a la inmoralidad y al libertinaje, difundir la corrupción, violar el pudor, lavado de dinero, obtener ganancias ilícitas, y dañar deliberadamente a la sociedad con escenas y palabras que son incompatibles con las costumbres y tradiciones árabes e islámicas».

La directora del programa de derechos de las mujeres y género de la ONG egipcia The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), Lobna Darwish, indica a EFE que el patrón de arrestos ha tenido una «clara dimensión de clase social».

Y la forma en la que el gobierno está publicitando estos arrestos -el Ministerio del Interior publica clips con los perfiles de los detenidos y algunos de sus vídeos difuminados- «queda muy claro que no solo se pretende penalizar a quienes son arrestados, sino que, en realidad, es un mensaje a la sociedad».

Se trata de «pánico moral», pero uno que pretende «vigilar la expresión, la moralidad y la vestimenta de las personas, especialmente de las mujeres, pero más específicamente de las personas de clase trabajadora baja o de clase media baja», sentencia.

El abogado defiende sin embargo que su campaña «no es contra una clase específica sino contra cualquier contenido ofensivo e inapropiado».

La controversia con TikTok se intensificó tras la aparición de un vídeo en el que una creadora afirmó ser la hija secreta del difunto presidente Hosni Mubarak y una excantante pop, y también alegó la existencia de una red de tráfico de órganos humanos en el país, implicando a varias personalidades del mundo del espectáculo.

Valores sociales…y lavado de dinero

De acuerdo al artículo 25 de la ley nº 175 de delitos cibernéticos de 2018, se castiga a «cualquiera que infrinja un principio familiar o valor de la sociedad egipcia» con prisión por «no menos de seis meses».

Pero, ¿cuáles son esos valores? «No hay una definición dentro de la ley ni en ninguno de sus anexos que explique exactamente qué se entiende por valores familiares egipcios», según Darwish, que apunta que incluso al analizar los casos y fallos judiciales, es «fácil ver la gran confusión e inconsistencia entre las sentencias y los jueces, y lo que perciben como una violación de los valores familiares».

Sin embargo, el gran problema detrás de los creadores, especialmente en la versión ‘live’ de TikTok, es el lavado de dinero. Incluso el letrado egipcio habla de una «red corrupta de grandes empresas con el objetivo de obtener ganancias a expensas de los valores familiares y de la sociedad».

Y es que en los «live» se pueden hacer donaciones o regalos desde cualquier parte del mundo que no tributan en el país, y de hecho en casa de algunos de los arrestados se han llegado a encontrar miles de libras egipcias en efectivo.

¿Y en contra de TikTok?

Sólo en el primer trimestre de este año, TikTok eliminó 2,9 millones de vídeos en Egipto por violar las normas, y prohibió 347.935 anfitriones de transmisiones en vivo, además de suspender otras 587.246 transmisiones.

Mahran aseveró que el gobierno mandó una petición a TikTok para que establezca una sede en Egipto y que controle el contenido publicado desde el país, ya que la sede regional está en Dubái.

EFE contactó con un responsable regional de TikTok en varias ocasiones ante estas informaciones y no recibió respuesta.

En medio de estos arrestos, se anunció que el Ministerio de Turismo egipcio firmaba con la plataforma una colaboración para transmitir en directo la inauguración del Gran Museo Egipcio, prevista para el próximo 1 de noviembre.

«Esto demuestra que no ven a TikTok como un enemigo ni como una plataforma inmoral», zanja Darwish.EFE

