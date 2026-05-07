La canción ‘Dai Dai’, de Shakira, será el himno oficial del Mundial de Fútbol

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Bogotá, 7 may (EFE).- La canción ‘Dai Dai’, de la cantante colombiana Shakira será la oficial del Mundial de Fútbol que se disputará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá, anunció este jueves la artista en un breve vídeo publicado sus redes sociales, y que será lanzado el próximo 14 de mayo.

En el vídeo, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla, un pantalón corto azul y varios balones junto con un grupo de bailarinas mientras canta unos fragmentos de ‘Dai Dai’.

El ‘Waka Waka’ (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con ‘La La La’. EFE

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(Vídeo)