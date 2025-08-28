La Cancillería de Paraguay entrega a EEUU informe de legisladores sobre lavado de activos

2 minutos

Asunción, 28 ago (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, entregó este jueves al encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Robert Alter, un informe elaborado por una comisión de diputados y senadores locales sobre lavado de activos, narcotráfico y otros delitos, informó la Cancillería en Asunción.

Según el despacho de Exteriores, los documentos fueron presentados a la delegación diplomática a solicitud de la propia Comisión «para hacer llegar los ejemplares al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia» de Estados Unidos.

La denominada «Comisión Conjunta de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, Contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y Otros Delitos Conexos», presidida por el senador Dionisio Amarilla, aliado del oficialismo, dio conocer este informe al Senado el 16 de julio pasado.

Las investigaciones abordaron diferentes temas, entre ellos «posibles casos de lavado de activos vinculados al financiamiento político a través de organizaciones sin fines de lucro» u organizaciones no gubernamentales (ONG) por supuestos vínculos con «actores políticos, respaldados por documentos y contratos», informó el Senado en un comunicado difundido en julio pasado.

Sobre el tráfico de armas, Amarilla sostuvo entonces que, entre los años 2022 y 2024, se registraron importaciones por 100.000 millones de guaraníes (unos 13,8 millones de dólares o 11,8 millones de euros) correspondientes a la supuesta compra de 40.000 armas aproximadamente, además de municiones.

Además, la indagación también estableció posibles actos de «lavado de activos derivados de actividades ilícitas, blanqueados e ingresados al sistema financiero por medio de bancos y empresas», indicó el Senado.

En su momento, el senador opositor Eduardo Nakayama descalificó la investigación, a la que tachó de «mamarracho», tras criticar que fue realizada por el oficialismo y sus aliados con un supuesto interés político.EFE

ja/lb/enb