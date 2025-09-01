La canciller colombiana rechaza en nombre de la Celac «la lógica de intervención»
Bogotá, 1 sep (EFE).- La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, expresó este lunes el rechazo a «la lógica de intervención», al instalar una reunión virtual de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocada de urgencia para analizar el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, frente a Venezuela.
«La Celac nació para hablar con voz propia, hoy esa voz debe decir sin ambages: rechazamos la lógica de intervención, reafirmamos la carta de las Naciones Unidas, exigimos que toda preocupación legítima se canalice por vías diplomáticas y multilaterales y ofrecemos nuestra plataforma para canalizar soluciones latinoamericanas y caribeñas a los retos de nuestra casa común», dijo Villavicencio en imágenes difundidas por el canal TeleSur.
Colombia, que desde abril pasado tiene la presidencia pro tempore de la Celac, convocó anoche esta reunión para «intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre la coyuntura regional», luego del envío de buques de guerra estadounidenses al sur del Caribe con el propósito de «frenar el flujo de drogas», según Washington. EFE
