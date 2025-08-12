The Swiss voice in the world since 1935

La cantante estadounidense Taylor Swift anuncia su duodécimo album

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción Internacional, 12 ago (EFE).- La cantante estadounidense Taylor Swift ha anunciado que publicará próximamente, aunque aún no se ha precisado la fecha, un nuevo album, el duodécimo, que se titulará «The Life of a Showgirl».

El título del álbum fue anunciado en un podcast de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, mientras, de forma simultánea, la página web de la cantante hacia efectiva la posibilidad de «pre compra» antes del próximo 13 de octubre, aunque precisa que «esa no es la fecha del lanzamiento», que tiene que ser confirmada.

En el video publicado en las redes sociales, Taylor Swift aparece con su novio mientras participa en el podcast que éste realiza junto a su hermano Jason. En el vídeo se ve como Swift saca un maletín verde con sus iniciales (TS) escritas en naranja y dice «este es mi nuevo álbum», aunque no dice ni cuando lo va a lanzar, ni da ninguna otra información al respecto.

Se espera que Swift pueda dar más detalles de este nuevo álbum en nuevas ediciones de «New Heights», como se titula el podcast de su novio Travis.

«The Life of a Showgirl» es el primer álbum desde que Swift concluyó su gira Eras Tour.

El decimoprimer album de Taylor Swift, «The Tortured Poets Department», que fue publicado el pasado año, rompió los récords de álbum más descargado en un solo día. EFE

int-lab/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR