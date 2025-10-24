La cantante mexicana Julieta Venegas brilla entre sinfonías en el Festival Cervantino

Ciudad de México, 23 oct (EFE).- La cantante mexicana Julieta Venegas brilló este jueves con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, en un concierto donde cautivó a miles de asistentes en el Festival Internacional Cervantino, en la ciudad de Guanajuato, centro del país.

Con un vestido largo de color azul que ondeaba al compás de la orquesta, Venegas abrió la presentación con ‘Ilusión’, una canción que evoca la sensibilidad y frescura de sus primeros años de carrera.

Bajo la dirección de Iryda Inés Rodríguez, los integrantes de la sinfónica unieron sus cuerdas, maderas, metales, percusiones y teclados a la potente voz de Venegas.

«Es un lujo poder estar aquí y compartir escenario con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato», dijo la cantante, que en ningún momento dejó de recibir los aplausos del público.

Además, la artista, de 54 años, describió como una «belleza» y un «sueño» poder presentarse esta noche en la Alhóndiga de Granaditas, en el marco del Cervantino 2025.

«Es un sueño venir al Cervantino. Hace mucho, mucho (tiempo) que vine, pero esto es completamente otra cosa. Estoy muy feliz de volver y poder tener esta noche con ustedes», expresó a su público.

Durante poco más de una hora, Venegas interpretó 14 canciones acompañada de la orquesta, entre las que destacaron ‘Algo está cambiando’, ‘Lento’, ‘Caminar sola’ y ‘La Nostalgia’.

Tampoco pudieron faltar ‘Andar conmigo’, que entonó con su icónico acordeón, y ‘Eres para mi’, donde dejó que el público cantara parte del coro.

Como sorpresa, Venegas cantó por primera vez ‘Callaron las canciones’, junto con el Coro de la Universidad de Guanajuato.

«Es un estreno(…) es una canción de duelo que escribí para una de mis mejores amigas que se me fue hace ya casi un año y medio, y ella siempre me rodeó de música y ella se rodeó de música, y me parece lindo homenajearla de esta manera», compartió la cantautora.

La artista cerró su presentación con la orquesta con ‘Me Voy’, pero, a petición del público, cantó seis canciones más únicamente con su banda y su acordeón, entre ellas, ‘Despechada mexicana’ y ‘El Presente’.

La edición número 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC) se celebra del 10 al 26 de octubre en el Museo Regional de la ciudad de Guanajuato, con la participación de 3.458 artistas, entre los que también destacó la argentina Nathy Peluso, quien se presento el 18 de octubre pasado.

El FIC cerrará este domingo con un concierto del fundador de Gorillaz, Damon Albarn, con el proyecto musical Africa Express. EFE

