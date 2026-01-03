La captura de Maduro tras el ataque de EE.UU. sume a Venezuela en la incertidumbre

Caracas, 3 ene (EFE).- La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos sumió este sábado al país suramericano en la incertidumbre después del anuncio del mandatario Donald Trump de que gobernarán esta nación, mientras la oposición mayoritaria llamó los ciudadanos a estar vigilantes hasta que se «concrete la transición».

Los venezolanos se despertaron durante la madrugada de este sábado con explosiones y detonaciones de misiles en zonas militares y urbanas de Caracas y estados vecinos como La Guaira, Miranda y la Aragua (norte), según denunciaron voceros del chavismo gobernante que condenó la «gravísima agresión militar».

Trump confirmó poco después en su red Truth Social que Estados Unidos llevó a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados «por aire del país».

Desde Caracas, funcionarios del Ejecutivo de Maduro decretaron un inédito estado de conmoción exterior y anunciaron que están en la búsqueda de posibles muertos y heridos sin detallar cuántos.

Y mientras decenas de residentes de lugares como Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, en Caracas, abandonaron sus viviendas en medio del temor por las explosiones, filas de compradores empezaron a observarse frente supermercados, estaciones de servicios y farmacias de ciudades, cuyas calles permanecen prácticamente vacías .

Prueba de vida

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez; el fiscal general, William Tarek Saab; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; y la titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, cerraron filas en torno a Maduro y salieron, en sendos pronunciamientos, a pedir una «fe de vida» del mandatario.

En una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión, Rodríguez, que encabezó un Consejo de Defensa Nacional, dijo que el presidente «constitucional» de Venezuela es Maduro.

«Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela», reiteró la también ministra de Hidrocarburos.

Asimismo, manifestó la disposición de Caracas a dialogar para abordar una «agenda constructiva» y mantener «relaciones de respeto» tras el que tachó como «atentado» contra el país.

«Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un relacionamiento, luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación», insistió.

Su pronunciamiento llegó poco después de que Trump indicara que, tras la captura de Maduro, su Administración «va a gobernar» el país suramericano y que los líderes de un proceso de transición será un equipo de seguridad en el que está incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.

Según el gobernante republicano, Rubio ya había hablado con Rodríguez para iniciar el proceso político.

Calles vacías VS. protesta por Maduro

Mientras tanto, decenas de personas salían a las calles para hacer filas frente a los supermercados y algunas farmacias en busca de abastecerse de alimentos y otros rubros. El tráfico era escaso y las avenidas se encontraban casi vacías.

Sin embargo, centenas de militantes del chavismo se reunieron en zonas cercanas del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, a reclamar que «devuelvan» al gobernante.

«Queremos a Maduro», gritaban los chavistas concentrados en espacios cercanos al palacio presidencial y encabezados por la alcaldesa de Caracas y almirante, Carmen Meléndez.

Los manifestantes cargaban imágenes y cuadros con el rostro de Maduro y del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

«Nosotros estamos en las calles pidiendo una fe de vida, que nos devuelvan a nuestro presidente que lo han secuestrado», afirmó Meléndez, en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Caracas también ha pedido una reunión de urgencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, organismo que también fue cuestionado por líderes chavistas que le instaron a pronunciarse, como el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

El también ministro de Interior llamó a la calma y a «no facilitarle las cosas al enemigo», mientras que el fiscal general calificó de «secuestro» la captura y responsabilizó a Washington por la seguridad física del mandatario.

Entretanto, la líder opositora y premio nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, llamó a los venezolanos a estar vigilantes hasta que se «concrete la transición» en Venezuela y aseguró que Edmundo González Urrutia «debe asumir de inmediato» el poder en el país.

Machado aún no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Trump de «gobernar» Venezuela, quien también declaró hoy que sería «muy difícil» gobernar para Machado porque «no cuenta con el apoyo ni el respeto necesario dentro del país». EFE

