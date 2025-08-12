La Casa Blanca acogerá una competición de artes marciales el Día de la Independencia 2026

2 minutos

Miami (EE.UU.), 12 ago (EFE).- La Casa Blanca acogerá una competición de artes marciales mixtas el próximo 4 de julio, con motivo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, anunció este martes el director ejecutivo de la UFC, Dana White, tras haber conversado con el presidente Donald Trump.

El propio Trump había adelantado el pasado julio las intenciones de celebrar una velada en la residencia presidencial con motivo del próximo día de la Independencia, aunque la UFC no se había pronunciado hasta el momento.

«Definitivamente va a suceder», dijo White a la cadena CBS cuando fue preguntado al respecto.

White aseguró que había conversado ayer con Trump al respecto, y que planeaba reunirse con presidente y con su hija Ivanka Trump a finales de agosto para ultimar los detalles del evento.

«Cuando me llamó y me pidió que lo hiciera, dijo: ‘Quiero a Ivanka en medio de esto'», indicó White. «Así que Ivanka me contactó y empezamos a hablar sobre las posibilidades, dónde estaría y, bueno, preparé todas las representaciones».

Trump mantiene una estrecha relación con White, quien ha aparecido en varios eventos junto con el presidente estadounidense, que acudió como espectador a la velada de la UFC en Nueva Jersey del pasado junio.

Este anuncio se produce un día después de que Paramount se hiciera con los derechos en exclusiva para retransmitir la UFC en Estados Unidos a partir de 2026 por 7.700 millones de dólares.

El acuerdo, que se extiende por siete años, significará además el fin del pago por evento que imperaba hasta ahora en la UFC.EFE

hbc/ims/pddp

(foto)