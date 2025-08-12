The Swiss voice in the world since 1935

La Casa Blanca acogerá una competición de artes marciales el Día de la Independencia 2026

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Miami (EE.UU.), 12 ago (EFE).- La Casa Blanca acogerá una competición de artes marciales mixtas el próximo 4 de julio, con motivo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, anunció este martes el director ejecutivo de la UFC, Dana White, tras haber conversado con el presidente Donald Trump.

El propio Trump había adelantado el pasado julio las intenciones de celebrar una velada en la residencia presidencial con motivo del próximo día de la Independencia, aunque la UFC no se había pronunciado hasta el momento.

«Definitivamente va a suceder», dijo White a la cadena CBS cuando fue preguntado al respecto.

White aseguró que había conversado ayer con Trump al respecto, y que planeaba reunirse con presidente y con su hija Ivanka Trump a finales de agosto para ultimar los detalles del evento.

«Cuando me llamó y me pidió que lo hiciera, dijo: ‘Quiero a Ivanka en medio de esto'», indicó White. «Así que Ivanka me contactó y empezamos a hablar sobre las posibilidades, dónde estaría y, bueno, preparé todas las representaciones».

Trump mantiene una estrecha relación con White, quien ha aparecido en varios eventos junto con el presidente estadounidense, que acudió como espectador a la velada de la UFC en Nueva Jersey del pasado junio.

Este anuncio se produce un día después de que Paramount se hiciera con los derechos en exclusiva para retransmitir la UFC en Estados Unidos a partir de 2026 por 7.700 millones de dólares.

El acuerdo, que se extiende por siete años, significará además el fin del pago por evento que imperaba hasta ahora en la UFC.EFE

hbc/ims/pddp

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR