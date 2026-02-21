La chilena Paula Navarro arriba a Uruguay decidida a cambiar el fútbol femenino

Montevideo, 21 feb (EFE).- Recientemente contratada por Nacional para convertirse en entrenadora del equipo, la chilena Paula Navarro arribó a Uruguay con el objetivo de cambiar el fútbol femenino y potenciar el crecimiento «de una industria 99 % de hombres».

«Mi objetivo es que Nacional sea el primero en todo, que sea el pionero y el que vaya llevando esta batuta para que los otros clubes también se sumen. Porque la idea es crecer, pero no solamente nosotros. Los otros también tienen que crecer para que la competencia sea atractiva», explica en una entrevista con la Agencia EFE.

Por la «voluntad de los dirigentes, de la hinchada y del club» y también por la cultura deportiva que se respira en Uruguay, Navarro ve potencial de crecimiento en el fútbol femenino.

«Escuchan más a las mujeres», destaca la entrenadora y explica que eso tiene efecto en el desarrollo de las mujeres no solo como futbolistas, sino también como personas.

En Chile, Navarro estuvo a punto de dirigir el equipo masculino del Santiago Morning, pero las críticas que recibió la llevaron a optar por permanecer en segunda fila. Trabajó con el plantel femenino, obtuvo el tricampeonato nacional —2018, 2019 y 2020— y fue una pieza clave para su profesionalización.

«En el año 2019 yo fui la primera mujer que profesionalizó la industria con los contratos de fútbol profesional y de ahí los políticos me llamaron a conversar con ellos como lo hacía», cuenta Navarro.

Recuerda con esto el nacimiento paulatino de la ley de profesionalización, que llevó a que «todos los clubes que participan en Primera División y en Primera B Femenina tienen que tener a sus jugadoras contratadas por ley».

Condiciones básicas

Navarro reconoce que trabaja en una «industria 99 % de hombres», por lo que ha atravesado situaciones de discriminación e incluso de maltrato, a las que se ha enfrentado con nada más que su propia actitud.

«Yo soy una mujer superfuerte, que vengo de un barrio muy humilde, que todo lo que he logrado ha sido por el esfuerzo y sacrificio, y una de mis características fundamentales es que yo tengo mucha fuerza. A mí me bota todos los días la ola y me levanto más fuerte aún. Nunca pudieron callarme», sostiene.

Al ser consultada sobre qué es lo que necesita el fútbol femenino para crecer, la entrenadora responde que hace falta «que la Conmebol entienda que tienen que existir los derechos de formación», una compensación económica que reciben los clubes que desarrollan jugadores jóvenes. Si bien el tema está en discusión, cuestiona que aún no se haya puesto en práctica.

«Al día de hoy sí tenemos los derechos de solidaridad que existen cuando las jugadoras van a los Mundiales, cuando van al Sudamericano, pero nosotros necesitamos en las federaciones de los países el proceso formativo, blindar nuestro patrimonio», insiste.

Para salvar las diferencias entre el fútbol femenino y el masculino, Navarro se empeña en pelear por las «condiciones básicas, mínimas para las jugadoras» y apuesta por «trabajar en conjunto».

«No pelearnos, no discutir con los hombres, sino generar equipos de trabajo. En eso yo soy experta, liderando equipos de trabajo como un maestro de ceremonias y quizá no soy la mejor entrenadora del mundo, pero sé liderar y poner a la gente de acuerdo y designar tareas y funciones y hacer seguimiento sobre las tareas y que esto entregue un resultado y optimizar recursos. ¿Eso genera buenos resultados? Sí, esa es mi especialidad», sostiene.

Un modelo que perdure en el tiempo

«Al día de hoy creo que Nacional tiene las mejores jugadoras de Uruguay», afirma la entrenadora y anticipa que el plantel será reforzado en puestos estratégicos para la Copa Libertadores.

En 2025, las tricolores conquistaron nuevamente el título local y este año buscarán el tricampeonato.

Navarro explica que llegó a Nacional con el fin de instaurar su forma de trabajar y «crear un modelo de juego que perdure en el tiempo».

Con esto en mente, apunta a entrenamientos que en el fondo sean más ricos en calidad que en cantidad y en crear un perfil definido de la jugadora de Nacional: «La jugadora de Nacional siempre va a competir, va a competir en los entrenamientos, va a competir por estar en la oncena titular, va a competir por ser opción y entrar», concluye. EFE

