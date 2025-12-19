La CIF denuncia que Gaza se enfrenta a una situación de inseguridad alimentaria aguda

Jerusalén, 19 dic (EFE).- La Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), grupo independiente sobre seguridad alimentaria respaldado por la ONU, publicó este viernes un informe denunciando que la Franja de Gaza se enfrenta una situación de inseguridad alimentaria aguda.

«Tras una reducción significativa del conflicto, la propuesta de un plan de paz y la mejora del acceso a la entrega de alimentos, tanto humanitarios como comerciales, la seguridad alimentaria ha mejorado en la Franja de Gaza. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica», recoge el informe, que versa sobre los datos obtenidos este octubre y noviembre.

Según la CIF, entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, alrededor de 1,6 millones de personas (el 77 % de la población analizada) se enfrentaron «a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda» . Esto, según el organismo, incluye más de medio millón de personas en estado de «Emergencia» y más de 100.000 personas en estado de «Catástrofe».

Según el informe, la organización proyecta que, del 1 de diciembre de 2025 al 15 de abril de 2026, la situación se mantenga grave, algo que podría empeorar ostensiblemente de reanudarse la guerra en Gaza.

El COGAT, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios ocupados, rechazó el informe del CIF sobre la situación humanitaria en Gaza, al afirmar que «se basa en graves lagunas en la recopilación de datos y en fuentes que no reflejan el alcance total de la asistencia humanitaria», según un comunicado publicado este viernes.

«Contrariamente a lo que afirma el informe, entre 600 y 800 camiones de ayuda entran en la Franja de Gaza cada día, de los cuales aproximadamente el 70 % transportan alimentos. El resto transporta equipo médico, suministros para refugios, tiendas de campaña, ropa y otra asistencia humanitaria esencial», sostiene la nota.

Los organismos humanitarios en el enclave aseguran que el acceso de ayuda humanitaria ha mejorado desde que entró en vigor el 10 de octubre, si bien las cantidades que entran aún están lejos de cubrir las necesidades de la población.

Además, las inclemencias meteorológicas de los últimos han dejado centenares de tiendas de campaña anegadas y destruidas; en ellas subsistían miles de gazatíes desplazados internamente por el conflicto.

El 81 % de todas las estructuras y edificios de Gaza han sido destruidos por los bombardeos israelíes durante su ofensiva, y a pesar del alto el fuego, el Ejército continúa demoliendo edificios en el 54 % de la Franja que continúa bajo su control.

«En el peor de los casos, que incluiría la reanudación de las hostilidades y la interrupción del flujo humanitario y comercial, toda la Franja de Gaza estaría en riesgo de hambruna hasta mediados de abril de 2026», advirtió a su vez la OMS, organismo miembro del CIF, en un comunicado.

En marzo de este año Israel bloqueó totalmente el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, donde no entraron comida, medicinas o combustible en 11 semanas.

El 22 de agosto, la ONU declaró oficialmente la hambruna en Gaza. Solo a lo largo del mes la desnutrición le costó la vida a 185 personas, según la Sanidad gazatí.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto al menos 70.669 palestinos en ataques israelíes y más de 171.165 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino. EFE

ybp/jgb