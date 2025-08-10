The Swiss voice in the world since 1935

La cifra de niños muertos por desnutrición se eleva a 100 desde el inicio de la ofensiva

Jerusalén, 10 ago (EFE).- La cifra de niños muertos en Gaza por causas relacionadas con la desnutrición o el hambre desde el inicio de la ofensiva israelí se elevó este domingo a 100, según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Los hospitales de la Franja registraron ayer, sábado, cinco nuevos fallecidos por inanición, entre ellos dos niños, de acuerdo con el comunicado. EFE

