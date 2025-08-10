La cifra de niños muertos por desnutrición se eleva a 100 desde el inicio de la ofensiva
1 minuto
Jerusalén, 10 ago (EFE).- La cifra de niños muertos en Gaza por causas relacionadas con la desnutrición o el hambre desde el inicio de la ofensiva israelí se elevó este domingo a 100, según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.
Los hospitales de la Franja registraron ayer, sábado, cinco nuevos fallecidos por inanición, entre ellos dos niños, de acuerdo con el comunicado. EFE
ngg/amg