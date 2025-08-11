La ciudad peruana de Huaraz acogerá la quinta edición del Festival de Cine de Áncash

Lima, 11 ago (EFE).- La ciudad peruana de Huaraz, perteneciente al departamento de Áncash, al norte de la capital limeña, acogerá la quinta edición del Festival de Cine de Áncash (FCA), con la novedad de descentralizar su inauguración a la ciudad de Yungay, al norte de la ciudad huaracina, y fortalecerá espacios como Conecta Áncash.

El FCA tendrá lugar del 16 al 23 de agosto, y su apertura será en el Centro Cultural ‘Huáscar y Huandy’, de Yungay, un hito en sus cinco ediciones por la expansión cultural en la región, en presencia de cineastas, gestores culturales y público de distintas provincias en torno al cine, «como herramienta de transformación cultural y ambiental».

El Festival de Cine de Áncash «crece con cada edición. Este año descentralizamos aún más las actividades, fortaleciendo espacios como Conecta Áncash, que busca articular a realizadores de toda la región», explicó la fundadora y directora del FCA, Karolay Ramírez.

El certamen contará con secciones de competición con películas locales, nacionales e internacionales, así como de cortometrajes, además de conversatorios, clases maestras virtuales y la exhibición de largometrajes galardonados, tales como ‘Runa Simi’, el documental del peruano Augusto Zegarra que tuvo su estreno en Perú en el Festival de Cine de Lima.

‘Runa Simi’, que cuenta la historia de los esfuerzos de dos actores de doblaje por llevar al quechua el clásico de Disney ‘El rey León’, clausurará el festival tras haber recibido distinciones en festivales internacionales como el de Tribeca (Nuevas York).

La quinta edición del Festival de Cine de Áncash contará además con otras novedades, como los espacios de formación y articulación Conecta Áncash, un espacio para el desarrollo de proyectos colaborativos de alcance nacional; o la llegada de la robot interactiva ‘Ami’, capaz de analizar en tiempo real las reacciones emocionales de los espectadores durante las proyecciones.

El Festival dará inicio este sábado en la Plaza de Armas de Yungay con la exhibición de cortometrajes de la tercera Residencia cinematográfica ancashina, y mantendrá su actividad todos los días desde las 18.00 hora local (23.00 GMT) hasta su clausura, el 23 de agosto en la Plaza de Armas de Huaraz a las 17.30 hora local (22.30 GMT). EFE

