La coalición liderada por Riad ataca un cargamento de armas vinculado a Emiratos en Yemen

Saná, 30 dic (EFE).- La coalición militar liderada por Arabia Saudí atacó este martes un cargamento vinculado a Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el puerto de Mukalla, en el sur del Yemen, en lo que supone la primera vez que la alianza acusa públicamente a Abu Dabi de su apoyo militar a los secesionistas del sur.

El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, indicó que dos buques procedentes del puerto emiratí de Fujairah entraron en Mukalla los días 27 y 28 de diciembre sin la autorización del mando de la coalición.

Esas entregas constituyeron una «clara violación» de los esfuerzos de desescalada y una infracción de la Resolución 2216 del Consejo de Seguridad de la ONU, afirmó Al Maliki, quien acusó a los envíos de tener como objetivo «alimentar el conflicto» en las provincias orientales del Yemen, Hadramut y Al Mahra, por los secesionistas respaldados por Emiratos. EFE

