La comunidad judía se reúne en Londres y pide a Starmer acción ante auge del antisemitismo

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Londres, 30 abr (EFE).- Unos 300 miembros de la comunidad judía en el Reino Unido se congregaron este jueves frente a la residencia del primer ministro británico, Keir Starmer, para exigirle un «plan serio» de protección tras los crecientes ataques antisemitas en el país.

El acto, convocado por la organización de judíos británicos Campaña contra el Antisemitismo (CAA, por sus siglas en inglés), ocurre después de que este miércoles dos varones judíos de 34 y 76 años fuesen acuchillados durante un ataque en el barrio londinense de Golders Green, declarado como terrorista, y tras una serie de incidentes contra la comunidad judía en la ciudad.

Entre la multitud -aproximadamente unas 300 personas, según indicaron fuentes policiales a EFE-, abundaban las banderas de la Union Jack británica, de Israel, así como la inglesa de San Jorge, así como carteles en los que podía leerse: «El odio a los judíos es ahora una emergencia nacional» u otros que apelaban directamente a Starmer: «Primer ministro, ¿cuál es su plan?».

El director de Investigación y Cumplimiento de la CAA, Stephen Silverman, acusó directamente al jefe del Gobierno británico de haberse negado a participar en el acto, pese a estar a escasos metros de su residencia, para explicarles cuál era su plan para lidiar con el auge del antisemitismo en el Reino Unido.

Este mismo jueves, Starmer anunció un plan de 25 millones de libras (cerca de 29 millones de euros) para reforzar la seguridad de la comunidad judía, pero fue abucheado durante una visita al barrio de Golders Green, donde ocurrió el ataque de este miércoles.

«Vergüenza, vergüenza, vergüenza», gritaron asimismo los manifestantes frente a Downing Street, mientras Silverman declaraba que las acciones de Starmer eran «vagas» y que el problema del antisemitismo necesitaba un «plan llevado a cabo por gente seria y preparada para tomar acciones duras para sacar al país del abismo».

En este sentido, Silverman pidió al Gobierno laborista que ilegalice a la Guardia Revolucionaria iraní y a los Hermanos Musulmanes, por «patrocinar el terrorismo», así como prohibir «las manifestaciones de odio que hacen la vista gorda a la radicalización», entre aplausos de los asistentes.

El representante de la CAA recordó que hace seis meses también se reunieron en el mismo lugar, tras el atentado terrorista ocurrido en una sinagoga de Mánchester durante el día sagrado de Yom Kipur, y pese a prometer que protegería a la comunidad judía, no ha actuado en consecuencia.

«Hoy es un milagro que no estemos llorando otras dos muertes de judíos después del ataque terrorista en Golders Green», comentó Silverman, que llegó a decir que la comunidad judía enfrenta la mayor amenaza contra su seguridad desde la Segunda Guerra Mundial.

También tomó la palabra el exministro conservador Jacob Rees-Moog, que llegó a exigir el cese del actual embajador iraní en el Reino Unido, Seyed Ali Mousavi, y tildarlo como «persona non grata» en el país después de que fuese convocado por el Ministerio de Exteriores británico esta semana por una publicación en Telegram en la que presuntamente trataba de reclutar mártires en nombre de Irán.

El Gobierno británico anunció este jueves que había elevado el nivel nacional de amenaza terrorista a «grave», lo que implica que la posibilidad de nuevos ataques es «altamente probable», después del ataque ocurrido en Golders Green y tras una oleada de incidentes en las últimas semanas contra la comunidad judía en el país y en el contexto del actual conflicto en Oriente Medio. EFE

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