La conexión aérea España-Venezuela seguirá bajo mínimos hasta al menos la mitad de enero

Madrid, 28 dic (EFE).- La operativa aérea entre España y Venezuela seguirá bajo mínimos, al menos hasta mediados de enero, cuando ha pasado ya un mes de la primera suspensión de vuelos después de las recomendaciones en ese sentido de la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense y de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA).

Tras la primera recomendación de la autoridad de Estados Unidos, en la última semana de noviembre, la AESA emitió sus avisos en la misma dirección, lo que llevó a Iberia, en primer lugar, y después a Air Europa y Plus Ultra a suspender sus vuelos entre Madrid y Caracas hasta el 31 de diciembre.

El pasado martes, la AESA emitió una nueva «alta recomendación» de no sobrevolar la zona, al menos, hasta el próximo 31 de enero; y tanto Iberia como Plus Ultra han anunciado la suspensión de sus operaciones hasta esa fecha, mientras que Air Europa las ha cancelado hasta, al menos, el 18 de enero.

La Agencia Europea de Seguridad Aeronáutica (EASA, por sus siglas en inglés) había alertado a principios de diciembre de los riesgos de operar en Venezuela hasta el 31 de enero.

La FAA recomendó a las aerolíneas a finales de noviembre no sobrevolar el área de Maiquetía (el espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental) y les instó a «extremar la precaución» ante «una situación potencialmente peligrosa en la región» tras el despliegue militar norteamericano en la zona para presionar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo», decía la FAA.

Escaso impacto para Iberia, mayor para Plus Ultra

Para las aerolíneas que enlazan Madrid con Caracas el peso de este segmento en el negocio es desigual: para Iberia apenas representa el 1,7 % de los asientos de largo radio (126.000 a Venezuela sobre 7,46 millones este año) y para Air Europa «supone muchas pérdidas y muchos problemas para los usuarios», según su presidente, Juan José Hidalgo.

Sin embargo, Plus Ultra, que tampoco ha facilitado cifras, tiene su negocio muy concentrado en América Latina y, especialmente, en Venezuela.

Iberia tiene habitualmente cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa, en tanto que Plus Ultra cuenta con cuatro (una de ellas entre Tenerife y la capital venezolana).

Por su lado, Laser (que alquila los aviones y tripulaciones de Plus Ultra) cuenta con cuatro y Estelar (con aviones de Iberojet bajo arrendamiento) con tres.

Plus Ultra ha habilitado un vuelo Madrid-Cartagena de Indias (Colombia) que opera desde el miércoles 10 de diciembre y permitirá a sus clientes enlazar con los vuelos desde la ciudad colombiana hasta Caracas servidos por Laser.

También la aerolínea venezolana Estelar anunció una ruta entre Venezuela y España, con escala en Barbados, que empezó a operar el 8 de diciembre.

Tras anunciar estas suspensiones, las tres aerolíneas españolas, la portuguesa TAP, las colombianas Avianca y Latam, la brasileña Gol y la turca Turkish Airlines recibieron la suspensión de sus licencias de vuelo en Venezuela por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). EFE

