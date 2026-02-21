La congresista izquierdista peruana Lucinda Vásquez fallece a los 67 años

1 minuto

Lima, 21 feb (EFE).- La parlamentaria peruana Lucinda Vásquez, quien ingresó en 2021 al Congreso como representante del partido marxista Perú Libre, que ganó las elecciones presidenciales de ese año con Pedro Castillo (2021-2022), falleció este sábado a los 67 años de edad, informó el Congreso de Perú.

«El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos de la congresista Lucinda Vásquez Vela por su sensible fallecimiento. Que en paz descanse», señaló el Legislativo en su cuenta en la red social X.

En mayo de 2022, Vásquez se separó de la bancada de Perú Libre para formar parte de la alianza izquierdista Bloque Magisterial-Juntos por el Perú y durante el período 2022-2023 presidió la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso.

En octubre del año pasado, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, consideró que debía ser sancionada por la Comisión de Ética del Parlamento por haber permitido que uno de sus asesores le cortara las uñas de los pies en su despacho, tal como mostraron unas imágenes difundidas por la prensa que causaron una gran polémica en el país.

Tras la divulgación de esas imágenes, el asesor Edward Rengifo, quien también era sobrino nieto de la parlamentaria, señaló que hizo esto por «un acto de humanidad», ya que Vásquez padecía de «un cuadro de cáncer avanzado», según dijo. EFE

dub/jrh