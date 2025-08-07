La construcción en Argentina crece apenas un 0,9 % en junio
Buenos Aires, 7 ago (EFE).- La actividad de la construcción en Argentina creció en junio pasado apenas un 0,9 % con respecto a mayo último, tras haber caído en el quinto mes del año un 1,8 %, informaron este jueves fuentes oficiales.
Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en el sexto mes del año un avance del 13,9 % en comparación con igual mes de 2024, su quinta subida consecutiva tras un ciclo de quince meses de caídas en términos interanuales. EFE
