La contratación de médicos extranjeros en los países desarrollados es cada vez mayor

Los médicos y enfermeros que nacieron en el extranjero son cada vez más numerosos en los sistemas de salud de los países desarrollados, subrayó un informe publicado este lunes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

«La escasez de personal sanitario, provocada por el envejecimiento de la población, el aumento de las necesidades asistenciales y la creciente demanda de servicios médicos, representa hoy en día un reto importante para todos los países de la OCDE», señala el organismo en su informe anual sobre migraciones internacionales.

«Muchos de ellos han reaccionado reforzando su capacidad de formación de profesionales sanitarios, pero la contratación internacional de médicos y personal de enfermería también ha seguido aumentando», señalan sus autores.

Los datos de la OCDE, una organización internacional formada por 38 Estados miembros, pueden servir a los gobiernos para orientar sus políticas.

En su informe, el organismo señala que entre 2001 y 2021, el número de médicos nacidos en un país distinto de aquel en el que ejercen su profesión aumentó en un 86%, y el de enfermeras se disparó un 142%.

En 2021, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido fueron los países con mayor número de trabajadores extranjeros en el sector sanitario.

– España recurre a Latinoamérica –

En los últimos 20 años, el número de médicos originarios de otros países se ha más que triplicado en Finlandia, Alemania, Noruega, Suiza y España.

En este último, los datos de 2000-2001 muestran que un 7,5% de médicos había nacido en el extranjero. En 2020-2021, fueron 16,9%.

A título comparativo, los nacidos en el extranjero representan el 22% de los médicos en Alemania, el 18% en Francia, el 54% en Australia, el 49% en Irlanda, el 41% en el Reino Unido, el 37% en Canadá y el 30% en Estados Unidos.

Una tendencia similar se observa con el sector de la enfermería. En España, los enfermeros nacidos en el extranjero representan el 5,5%, en Alemania el 19%, en Francia el 6% y en Reino Unido el 28%.

En cuanto al origen de los trabajadores, Asia sigue siendo el principal continente de origen de los médicos (40%) y enfermeros (37%). Pero en el caso español, un 76,9% de los médicos nacidos en el extranjero son latinoamericanos.

Y en el caso de Portugal y Francia, la mayoría de los doctores nacidos en el extranjero provienen del continente africano, con un 39,6% y un 49,4% respectivamente.

Patrones similares se observan entre los y las enfermeras migrantes. No solo representaron una parte significativa en España dentro del grupo de profesionales migrantes (55,7 %) sino también en Italia (16,2%) y Estados Unidos (22,7%).

– Chile y Colombia durante el covid –

En su informe, la OCDE apunta a que «el reconocimiento de las cualificaciones y la autorización para ejercer siguen siendo obstáculos importantes para la inserción profesional de los inmigrantes a la altura de sus competencias».

Durante la pandemia de covid-19, muchos países de la OCDE implementaron medidas temporales para hacer frente a la escasez urgente de personal en el sector, señala el informe.

Chile, por ejemplo, autorizó a sus servicios nacionales de salud a contratar a profesionales sanitarios extranjeros independientemente de su reconocimiento oficial. Lo mismo hicieron Argentina y Perú, que no son miembros de la OCDE pero sí candidatos a la adhesión.

En Colombia también se facilitaron estas medidas, específicamente para los trabajadores sanitarios venezolanos que ya se encontraban en el país.

El informe, asimismo, hace hincapié en España, el tercer país de la OCDE en recurrir a médicos formados en el extranjero después de Reino Unido y Estados Unidos.

Entre 2003 y 2023, España admitió a 92.000 médicos formados en el extranjero. Entre ocho y nueve de cada diez obtuvieron su primer título en uno de los diez países de América del Sur y Centroamérica citados en el informe. Colombia, Argentina y Venezuela representaron casi la mitad de ese total.

«La proximidad lingüística y cultural son factores de atracción evidentes», pero el país también implementó políticas de homologación para facilitarlo, destacó la OCDE.

El informe advierte por otro lado de las consecuencias de esta movilidad internacional de profesionales para los países de origen.

«Tenemos contrataciones que se acumulan y que finalmente se llevan a cabo en los países de origen, que se convierten en proveedores del resto del mundo», explica Jean-Christophe Dumont, uno de los autores consultado por la AFP.

