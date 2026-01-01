La Corte Suprema de Brasil niega nueva petición de prisión domiciliar para Jair Bolsonaro

1 minuto

Río de Janeiro, 1 ene (EFE).- La Corte Suprema de Brasil rechazó este jueves la nueva petición de prisión domiciliar por motivos humanitarios presentada por los abogados del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión por golpismo en una instalación policial en Brasilia.

Ante la nueva decisión del magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso en el Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro tendrá que regresar a su celda este mismo jueves, cuando reciba la alta médica en el hospital en que está ingresado desde el 24 de diciembre.

El capitán de la reserva del Ejército fue sometido a cuatro operaciones en los últimos días y sus abogados pidieron que, por razones humanitarias y de salud, se le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria. EFE

