The Swiss voice in the world since 1935

La crítica internacional premia ‘Ainda estou aqui’, del cineasta brasileño Walter Salles

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Sebastián (España), 2 sep (EFE).- ‘Ainda estou aqui’ (‘Aún estoy aquí’), del director brasileño Walter Salles, ganó este martes el Gran Premio Fipresci 2025, concedido por la crítica como mejor película del año, y que se entregará en la gala inaugural del festival español de San Sebastián.

El galardón es otorgado por la Federación Internacional de Críticos de Cine, que este año celebra su centenario, recordó el certamen cinematográfico en un comunicado.

En la votación participaron 739 críticos de 75 países, que eligieron esta coproducción de Brasil y Francia como la mejor entre todas las estrenadas desde el 1 de julio de 2024.

El director asistirá a la gala inaugural, el 19 de septiembre, a recoger el premio, y ese mismo día se programará una proyección de la película.

El propio Salles presentó personalmente la película en la anterior edición del festival de San Sebastián.

‘Aún estoy aquí’ compitió en el festival de Venecia de 2024, donde obtuvo el premio de mejor guion, el primero de una serie de galardones que llevaron la película hasta ganar el Óscar de mejor película internacional.

Además, fue candidata a mejor película y mejor actriz, gracias a la interpretación de la brasileña Fernanda Torres. También obtuvo el Goya español de mejor largometraje iberoamericano. EFE

rh/mz/lml/jl/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR