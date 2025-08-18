La crisis energética dejará hasta un 47 % de Cuba a la vez sin corriente este lunes

La Habana, 18 ago (EFE).- Cuba prevé para este lunes apagones generalizados por todo el país que en el momento de máxima demanda llegarán a dejar a cerca del 47 % de la isla sin corriente, informó la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

La crisis energética en la isla, agravada desde mediados del año pasado, provoca apagones de más de 20 horas diarias en amplias regiones del país, entre ellas grandes ciudades como Santiago de Cuba y Holguín. En La Habana, oscilan entre seis y más de diez horas al día.

En los últimos meses se han registrado además cuatro apagones nacionales, de los que la isla ha tardado días en recuperarse.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, estimó que en el momento de máxima demanda de esta jornada la capacidad máxima de generación eléctrica será de 2.100 megavatios (MW) para una demanda de 3.800 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.700 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados) de 1.770 MW. Es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, ocho de las 20 unidades de producción termoeléctrica están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Además, 68 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil).

Averías y falta de divisas

Las centrales termoeléctricas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento, mientras hay motores fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de «asfixia energética».

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.

Los cortes impulsan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las de julio de 2021. EFE

jpm/psh