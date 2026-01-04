La crisis humanitaria en Yemen se agravó en 2025 por recortes drásticos en financiación

El Cairo, 4 ene (EFE).- La crisis humanitaria en el Yemen se agravó en 2025 debido a la drástica reducción de la financiación internacional, que dejó su Plan de Respuesta Humanitaria en torno al 25 % y obligó a recortes masivos en servicios esenciales de salud, protección y alimentación, según datos de organismos humanitarios.

En un informe de balance de 2025 difundido este domingo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Yemen alertó de los efectos de estos recortes en los diferentes sectores, que ponen en riesgo de colapso al sistema sanitario, con cientos de instalaciones en peligro de cierre y que solo permiten alcanzar una fracción de los beneficiarios previstos.

El sector de la salud, financiado tan solo en un 47,5 %, ha visto limitada su capacidad para responder a brotes epidémicos y mantener operaciones básicas, agravado por la falta de salarios para el personal médico y escasez de medicamentos, alertó OCHA Yemen.

Yemen registra uno de los peores brotes de cólera del mundo, con más de 339.000 casos sospechosos y alrededor de 1.100 muertes desde marzo de 2024, mientras la cobertura de vacunación se sitúa en niveles bajos, dejando a millones de niños vulnerables.

Además, en 2025 se confirmaron miles de casos de sarampión con cientos de muertes, y la poliomielitis resurgió con decenas de casos, principalmente en zonas del norte.

La atención a la inseguridad alimentaria también se ha visto afectada en un país en el que la sufren el 49 % de la población, unos 17,1 millones de personas, con proyecciones de aumento al 52 %.

Alrededor de 2,3 millones de niños menores de cinco años sufren malnutrición aguda, y decenas de miles de hogares enfrentan condiciones cercanas a la hambruna (Fase 5 del IPC). La reducción de programas de alimentación ha dejado sin tratamiento a cientos de miles de menores.

En este contexto, iniciativas como el Fondo Humanitario del Yemen (YHF) movilizó más de 42 millones de dólares en 2025 para intervenciones multisectoriales, priorizando organizaciones locales, y respuestas rápidas a inundaciones en Marib, en el centro del país, y han beneficiado a miles de hogares con asistencia monetaria multipropósito.

Con estos datos, la OCHA advirtió de que sin un aumento urgente de fondos, la situación podría deteriorar aún más, con millones privados de asistencia vital en medio de un conflicto prolongado y crisis económica que derivaron en la peor crisis humanitaria, según la ONU.

Organismos internacionales temen que la situación de la población pueda empeorar con el actual conflicto entre el Gobierno reconocido internacionalmente, apoyado por Arabia Saudí, y el Consejo de Transición sureño del Yemen, el grupo separatista respaldado por Emiratos Árabes Unidos en el sur, mientras permanece latente el conflicto con los rebeldes hutíes, que en 2014 tomaron la capital, Saná, y amplias zonas de los alrededores. EFE

