La Cruz Roja Internacional ve imposible una evacuación de Ciudad de Gaza, como pide Israel

2 minutos

Ginebra, 31 ago (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmó este domingo que no es posible una evacuación en masa de la Ciudad de Gaza porque muchos quedarían atrás, pero también porque no hay ningún lugar capaz de absorber a esa población, que sufriría un enésimo desplazamiento forzoso.

«En las condiciones actuales, no hay posibilidad de que una evacuación en masa en la Ciudad de Gaza se lleve a cabo de manera segura y digna», sostuvo la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric.

Explicó que la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la extrema escasez de alimentos, agua, alojamiento y atención médica hace imposible pensar en algún lugar dentro de la Franja de Gaza capaz de recibir a esas personas, que se estima serían alrededor de un millón.

«La orden afectaría a civiles ya traumatizados por meses de hostilidades y aterrados por lo que puede deparar el futuro. Además, muchos no están en condiciones de cumplir órdenes de evacuación a causa del hambre, enfermedades, heridas o discapacidad», precisó la responsable de la organización humanitaria que, pese a la situación que se vive en Gaza y a la inseguridad, sigue operando en el terreno.

.Spoljaric recordó que el derecho internacional humanitario exige que, al emitir órdenes de evacuación, Israel debe ser capaz de tomar las medidas necesarias para que las personas civiles gocen de condiciones mínimas de alojamiento, higiene, salubridad, seguridad y alimentación.

También debe cuidar de que los miembros de una misma familia no queden separados.

«Estas condiciones no se pueden cumplir hoy en Gaza y, por lo tanto, una evacuación sería no solo impracticable, sino también incomprensible», insistió.

Dijo también que «cada minuto que pasa sin un acuerdo de cese de hostilidades cuesta vidas» y que Israel debe permitir la entrada de un flujo de socorro humanitario acorde a las necesidades de la población.

Por su parte, Hamás debe liberar a todos los rehenes que mantiene cautivos, agregó. EFE

is/mb