La DEA investiga a un empresario dominicano por narcotráfico

Santo Domingo, 14 oct (EFE).- El empresario dominicano Fabio Augusto Jorge-Puras, con presencia en la política y el deporte de la República Dominicana, es investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos por tráfico de sustancias ilícitas, según se informó este martes.

A través de un comunicado, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confirmó que colabora con la DEA en dicha investigación y que existe una orden de arresto en contra de Jorge-Puras, quien hasta el pasado 23 de mayo se desempeñó como asesor honorífico para el fomento y desarrollo de las zonas francas de República Dominicana.

El empresario fue desvinculado de su cargo luego de que las autoridades estadounidenses comunicaron de la investigación a la agencia antidrogas, agregó la información, que añadió que, de acuerdo con las indagatorias, Jorge-Puras realizó sus operaciones de tráfico ilícito de drogas entre 2003 y 2019.

«Las indagatorias se realizaban de manera confidencial para no entorpecer el proceso de investigación del Distrito Sur de Miami», añadió la información, después de que algunos medios revelaran este caso en las últimas horas.

El empresario es tesorero de las Águilas Cibaeñas, uno de los seis equipos de la liga profesional de béisbol del país.

