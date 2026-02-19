La derechista Alva e izquierdista Balcázar disputan Presidencia de Perú en segunda vuelta

Lima, 18 feb (EFE).- La congresista derechista María del Carmen Alva y el legislador izquierdista José María Balcázar disputarán en una segunda vuelta la Presidencia de Perú, tras haber sido los más votados en una sesión extraordinaria del pleno legislativo convocada este miércoles para designar al sucesor del destituido gobernante interino, José Jerí.

En una sorpresiva votación, ya que Alva partía como favorita, Balcázar, del partido marxista Perú Libre, obtuvo 46 votos de los 117 legisladores presentes en el auditorio donde se celebraba la sesión, frente a los 43 alcanzados por la representante del partido derechista Acción Popular (AP).

En la votación, el legislador derechista Héctor Acuña obtuvo 13 votos, mientras que el izquierdista Edgar Reymundo recibió 7, por lo que ambos quedaron fuera de la contienda. EFE

