La diplomacia francesa intenta evitar la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur

2 minutos

París, 22 feb (EFE).- La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, señaló este domingo que la diplomacia de su país está intentando evitar la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, algo que sería técnicamente posible pese al recurso del Parlamento Europeo ante la justicia.

En una entrevista al canal France 3, destacó que «jurídicamente no es imposible» la entrada en vigor provisional si alguno de los países de Mercosur ratificara el acuerdo, pese al voto de la Eurocámara para llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La ministra francesa, cuyo país se opuso al pacto durante todo el proceso, pero que no pudo reunir una minoría de bloqueo para evitar el voto a favor de los Veintisiete, afirmó que Francia y otros Estados «temen» que se produzca esa aplicación provisional.

Advirtió de que sería «políticamente peligrosa» para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, porque «iría contra la decisión» del Parlamento Europeo y, ante esa eventualidad «Francia hace lo que puede diplomáticamente para impedir su aplicación provisional».

Recordó que Francia lo considera «un mal acuerdo» porque no ofrece garantías para proteger algunos sectores de la agricultura francesa, en particular los del vacuno, la carne de pollo, el azúcar y el etanol.

Francia exigía una cláusula de salvaguarda más consistente ante la hipótesis de que se produjeran desequilibrios en el mercado por la entrada masiva de productos llegados de Mercosur, cláusulas espejo para imponer las mismas condiciones sanitarias y medioambientales a esos productos y controles aduaneros estrictos para garantizar su cumplimiento. EFE

