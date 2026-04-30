La economía alemana creció un 0,3 % en el primer trimestre pese a la guerra en Irán

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Berlín, 30 abr (EFE).- La economía alemana creció un 0,3 % en el primer trimestre en comparación con los tres meses inmediatamente anteriores pese al impacto de la guerra en Irán, según los datos adelantados publicados este jueves por la Oficina Federal de Estadística, Destatis.

En el último trimestre del año pasado, la economía alemana ya había crecido un 0,2 % y cerró el ejercicio con un avance del 0,3 %, tras dos años de recesión.

Tanto los datos para el último trimestre del año pasado como para el conjunto de 2025 fueron revisados a la baja en una décima.

Tanto el gasto en consumo privado como público fueron superiores en el primer trimestre respecto a los tres meses anteriores, y también aumentaron las exportaciones, señaló Destatis.

La economía de Alemania, la mayor de la UE y la tercera a nivel mundial, encajó dos años consecutivos en recesión en 2023 y 2024.

Para este año el Gobierno alemán y los principales institutos económicos habían augurado inicialmente una recuperación importante.

Pero la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz les han llevado a recortar a la mitad su pronóstico de crecimiento para este año y ahora estiman que el PIB del país aumentará tan sólo un 0,5 % y 0,6 %, respectivamente en 2026.

«La recuperación que se esperaba para este año se ha visto frenada por shocks geopolíticos externos. La guerra en Irán dispara los costes de la energía y de las materias primas. Eso afecta a los hogares y aumenta los costes para la economía alemana», dijo el pasado día 22 la ministra de Economía y Energía, Katherina Reiche. EFE

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