La economía de Costa Rica creció 4,6 % en 2025 y se desacelerará al 3,8 % en 2026

San José, 30 ene (EFE).- La economía de Costa Rica creció un 4,6 % durante el 2025 y se desacelerará al 3,8 % en 2026 debido a una caída en la demanda externa y a la salida del país de varias empresas extranjeras, informó este viernes el Banco Central (BCCR).

«En el 2026 el crecimiento sería moderado (3,8%) debido a la desaceleración de la demanda externa luego del significativo crecimiento en el 2025 (4,6%) y a la salida de algunas empresas de inversión directa», explicó el BCCR en su Informe de Política Económica del presente enero.

El banco explicó que para el 2027 se prevé que la economía se recuperará y alcanzará un crecimiento del 4 %, debido al «efecto positivo de la demanda interna» y «la recuperación gradual de las exportaciones, en particular de los servicios».

La inflación en 2025 cerró en números negativos (-1,23 %) y por cuarto año consecutivo estuvo fuera de la meta establecida por el BCCR de un rango entre el 2 % y el 4 %. Según las proyecciones de la entidad, la inflación regresaría al rango meta hasta el segundo trimestre del 2027.

Ante este panorama, el BCCR indicó este viernes que mantiene la misma meta para 2026, pero anunció que se encuentra en «la revisión de los componentes del esquema monetario de meta de inflación», lo que podría derivar en «un replanteamiento de cómo se formula la meta de inflación o de sus características».

«La Junta Directiva del BCCR reafirma su compromiso con la estabilidad de precios, condición que favorece la estabilidad macroeconómica e incide positivamente en el crecimiento económico, en la generación de empleo y en el bienestar de la población», aseveró la entidad.

En cuanto a las finanzas públicas, el Gobierno Central registró al término de octubre del 2025 un superávit primario equivalente a 1,1 % del PIB y un déficit financiero de 2,6 % del PIB, lo que significó una reducción de 0,2 punto porcentuales en ambos indicadores, explicó el BCCR. EFE

