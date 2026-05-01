La economía mexicana crece menos de lo esperado en el primer trimestre de 2026

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La economía mexicana, la segunda mayor de Latinoamérica después de Brasil, tuvo un crecimiento menor al esperado durante la primer trimestre de 2026, marcado por arduas negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Según cifras del estatal Instituto de Estadística (INEGI) divulgadas este jueves, el PIB mexicano creció 0,2 % en un año, mientras que en relación con el último trimestre de 2025 cayó 0,8%.

Este desempeño es menor al esperado por medios especializados en finanzas, que estimaban una caída trimestral en torno del 0,5 % y un avance anual en el orden del 0,5 %.

«México está en una trampa de estancamiento económico», señala un análisis de Gabriela Siller, del Grupo Financiero Base.

A la espera de que en mayo el INEGI divulgue las cifras revisadas, la analista subraya que el comportamiento en este trimestre compromete las expectativas de crecimiento de la economía mexicana en 2026.

A inicio de mes, el gobierno mexicano pronosticó un «mayor dinamismo» de la economía para alcanzar un crecimiento de entre 1,8 % y 2,8 % en 2026.

En 2025, la economía mexicana creció apenas 0,8 %, su nivel más bajo desde el desplome de 8,5 % de 2020 por la pandemia del coronavirus.

México negocia actualmente la revisión del tratado de libre comercio de América del Norte, el T-MEC, con Estados Unidos y Canadá en un ambiente de tensiones con Washington relativas al combate antidrogas.

Siller subraya sin embargo que los factores que más incidieron en este magro desempeño en el primer trimestre son de índole doméstica, como los cambios estructurales, que, considera la analista, han minado la confianza de los inversionistas.

sem/dga