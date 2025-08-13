La edición Bicentenario de la Feria del Libro de La Paz tuvo más de 100.000 visitantes

2 minutos

La Paz, 13 ago (EFE).- La vigésima novena Feria Internacional del Libro (FIL) de La Paz, uno de los mayores eventos culturales de Bolivia, recibió a 104.486 visitantes en los doce días de su edición Bicentenario, informó este miércoles la Cámara Departamental del Libro de La Paz (CDLLP).

La institución destacó en un comunicado de prensa la cantidad de asistentes y mencionó que la FIL sigue siendo un punto importante para el encuentro de los bolivianos, pese al contexto actual marcado por el ambiente preelectoral y la difícil coyuntura económica.

«Ha sido una feria mejor que la del año pasado en todo. En ventas y asistencia de gente, pero también es una evolución de la feria desde hace mucho tiempo», señaló el presidente de la CDLLP, Fernando Barrientos, citado en el comunicado.

Barrientos destacó, por ejemplo, el crecimiento del Programa Cultural de la feria, que es «una serie de eventos compleja y diversa que ha cambiado y mejorado muchísimo».

Con Francia y el Sistema de Naciones Unidas como invitados especiales, el programa tuvo más de 600 actividades, entre literarias, artísticas y culturales para públicos de todas las edades.

La feria tuvo 180 expositores, entre editoriales, librerías, instituciones, organizaciones y empresas públicas y privadas, y también participaron en distintos eventos 60 autores bolivianos y 31 autores internacionales.

También fue la primera vez que la FIL se instaló en los tres bloques del Campo Ferial ‘Chuquiago Marka’, la sede que acoge el evento desde 2014 en el sur de La Paz.

El presidente de la CDLLP valoró la buena acogida que tuvo el Espacio Interactivo e Infantil que por primera vez centralizó todas las actividades destinadas a los menores en la feria.

«Estamos muy agradecidos y muy contentos en la Cámara, porque ha sido una feria exitosa en todos los ámbitos”, agregó Barrientos.

La cámara prevé anunciar en los próximos días quiénes serán los invitados de la gestión 2026, cuando la FIL La Paz celebre su 30 versión. EFE

gb/eb/nvm