La escritora Lídia Jorge gana el prestigio Premio Pessoa 2025 en Portugal

1 minuto

Lisboa, 11 dic (EFE).- La escritora Lídia Jorge (1946, Boliqueime) ha ganado el prestigioso Premio Pessoa 2025, anunció este jueves el presidente del jurado de este galardón, Francisco Pedro Balsemão, informó la organización en un comunicado.

La nota recordó que la carrera literaria de la autora comenzó con una serie de títulos que la consagraron de inmediato tanto dentro como fuera de Portugal, como ‘El día de los prodigios’, ‘La costa de los murmullos’ y ‘Noticia de la Ciudad Silvestre».

Su producción literaria ha sido constante y ha incluido más recientemente novelas como ‘Estuario’ y ‘Misericordia’.

Su obra abarca, además, desde los cuentos, hasta el teatro, la poesía, la literatura infantil y el ensayo. Ha sido traducida a más veinte lenguas y se estudia en universidades de todo el mundo.

Jorge ha recibido a lo largo de su trayectoria varios de los principales premios literarios portugueses y distinciones internacionales.

El Premio Pessoa es una iniciativa del semanario Expresso, uno de los más prestigiosos de Portugal, y está patrocinado por la Caixa Geral de Depósitos, y con él se busca reconocer la actividad de portugueses con un papel significativo en la vida cultural y científica del país. El valor del galardón es de 70.000 euros. EFE

ssa/jgb