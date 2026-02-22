La española Lucía García anota dos veces y lidera la goleada del Monterrey al San Luis

Monterrey (México), 21 feb (EFE).- La española Lucía García convirtió dos tantos este sábado para encabezar la goleada del Monterrey por 6-0 al San Luis, que ratificó al equipo regio como líder del Torneo Clausura 2026 del fútbol femenino de México.

En la continuación de la décima jornada, las Rayadas ‘bailaron’ a sus rivales y lo confirmaron con cinco anotaciones en el primer tiempo y una en el segundo.

Las Rayadas de la entrenadora francesa Amandine Miquel ganaron con dos tantos de García, uno de Valeria Vargas, otro de Diana García, uno más de la australiana Emily Gielnik y un autogol de la salvadoreña Elaily Hernández Represa.

Apenas en el minuto 3, García llegó al área con peligro y remató a puerta, Hernández-Represa interceptó la pelota y la metió en propia puerta, después de lo cual el duelo se fue de un solo lado.

Vargas anotó de derecha en el minuto 17; García convirtió un penalti en el 34 y anotó de derecha a pase de Christina Burkenroad, en el 39 y Diana García hizo el 5-0 con un golpe de zurda, en el 44.

Aunque bajó el ritmo, el Monterrey mantuvo el dominio y en el 61 anotó su sexto gol. La australiana Gielnik entró por la banda izquierda y en los lindes del área anotó de diestra al ángulo.

Con la victoria, las Rayadas se confirmaron en el primer lugar con ocho victorias, dos empates y 26 puntos, cuatro encima de las Chivas de Guadalajara y el Toluca y cinco arriba del América.

La fecha 10 del torneo prosigue este sábado más tarde con el partido entre Tijuana ante León y el domingo con los encuentros Puebla-Mazatlán, Guadalajara-América, Necaxa-Querétaro y Pachuca-Juárez FC. EFE

