La estatal Petroperú recibirá un nuevo rescate financiero de 145,8 millones de dólares

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Lima, 17 mar (EFE).- La empresa estatal Petroperú, en medio de un plan de reestructuración por sus graves pérdidas económicas, recibirá un nuevo apoyo financiero del Estado peruano de más de 500 millones de soles (145,8 millones de dólares) para cumplir con el pago de sus deudas, según anunció este martes el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro.

En declaraciones a la prensa, Alfaro explicó que se trata de «un financiamiento momentáneo en tanto se recuperan créditos y se busca financiamiento exterior», luego de que Lima y otras ciudades del país salen de una crisis energética por un racionamiento de gas de 14 días, debido a la rotura del principal gasoducto del país.

El ministro evitó dar una cifra total para la transferencia financiera a favor de Petroperú, pero indicó que «es importante», pues «hablamos de 500 millones de soles, inicialmente».

Alfaro afirmó que «el aval del Estado es totalmente necesario porque se corre el riesgo de tener reclamos internacionales y que nos graven deudas que van a ser lapidarias para el Perú».

Agregó que sería una «irresponsabilidad» del Gobierno esquivar las deudas de Petroperú con sus acreedores porque esta compañía está totalmente ligada a la estructura del Estado.

A raíz de su crisis financiera, Petroperú había reducido el refinamiento de crudo a 65.000 barriles diarios, a pesar de que la refinería de Talara, cuya modernización agravó su capacidad financiera al costar unos 6.000 millones de dólares, tiene una capacidad para 95.000 barriles.

Alfaro admitió que Petroperú estaba «a punto de paralizar operaciones», pero que no se va a permitir porque el daño será mayor.

Antes del anuncio, el titular de Energía y Minas encabezó una reunión de la Junta de Accionistas de Petroperú con el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la empresa (STAPP), donde el Ejecutivo reconoció el rol estratégico y la necesidad de impulsar su fortalecimiento institucional, además de descartar la privatización de sus activos.

Alfaro, el directorio y el titular de la oficina de Proinversión, a cargo de la reorganización patrimonial de Petroperú, coincidieron con los trabajadores sobre la importancia de un trabajo conjunto y sincronizado que permita que la petrolera «recupere protagonismo en el mercado y ponga en valor sus unidades de negocio», informó el ministerio.

Petroperú reportó pérdidas acumuladas por 468 millones de dólares en 2025, que representaron el 54,5 % de su patrimonio, y con una caída de ventas de 2,5 % respecto a 2024.

El apoyo financiero a la petrolera estatal se realizará días después de la crisis por racionamiento de gas natural, ocurrida en Perú por una fuga y deflagración de gas en el principal yacimiento del país, que provocó alza de precios en todos los combustibles y denuncias de especulación y escasez en los centros de servicio.EFE

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