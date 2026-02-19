La estatua de Colón en Chicago será reemplazada por una de una santa italiana

Miami (EE.UU.), 19 feb (EFE).- La municipalidad de Chicago ha puesto fin a un largo litigio con la comunidad ítaloamericana de la ciudad al anunciar qué estatua reemplazará la de Cristóbal Colón, retirada en 2020 del barrio Pequeña Italia en medio del revisionismo mundial y críticas al navegante de origen supuestamente genovés.

El Distrito de Parques informó este jueves de que ocupará el lugar vacante en el parque Arrigo, en el suroeste de la urbe, la monja misionera de origen italiano Frances Xavier Cabrini, la primera santa estadounidense, fundadora de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús.

Dos estatuas de Colón, criticado por grupos de activistas por su papel en la conquista de América a partir de 1492, y su presunta responsabilidad por el maltrato a los pueblos indígenas, fueron retiradas de lugares públicos de Chicago en 2020.

La más grande estaba en el Parque Grant, junto al Lago Míchigan, donde unos 1.000 manifestantes intentaron en 2020 arrancarla de su pedestal y hubo un duro enfrentamiento con la Policía que se saldó con heridos y arrestos.

El Distrito de Parques anunció que Cabrini ganó el proceso de selección.

Cabrini fue nombrada patrona de los inmigrantes en 1950, cuatro años después de que más de 100.000 personas asistieran a una misa de celebración en el estadio Soldier Field de Chicago, para su canonización.

Este reconocimiento se produjo tres décadas después de su muerte por malaria, a los 67 años, en el Hospital Columbus de Chicago, que ella misma había fundado en 1905.

«Cuando la Madre Frances Xavier Cabrini llegó a Chicago en 1899, no solo sirvió a las familias inmigrantes, sino que construyó instituciones que transformaron vidas», declaró en un comunicado el alcalde, Brandon Johnson.

«Fundó escuelas, orfanatos y hospitales que atendieron a inmigrantes italianos en dificultades y se aseguró de que los recursos fluyeran de vuelta a los barrios que más los necesitaban. Su trabajo refleja lo mejor de Chicago: una ciudad que se eleva impulsando a otros», señaló. EFE

