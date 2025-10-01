La falta de acuerdo en el Congreso activa un cierre parcial del Gobierno Federal en EEUU

Washington, 1 oct (EFE).- La incapacidad de republicanos y demócratas para acordar un presupuesto antes de la fecha límite fijada para este miércoles ha activado un cierre del Gobierno Federal de EE.UU. que por el momento afecta a servicios no esenciales pero que podría comprometer otras funciones de la Administración Central si se prolonga el bloqueo legislativo. EFE

