La familia Bolsonaro lamenta la muerte de Uribe Turbay y carga contra la izquierda

São Paulo, 11 ago (EFE).- La familia del expresidente ultra brasileño Jair Bolsonaro lamentó este lunes la muerte del senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay dos meses después de ser tiroteado, y acusó a la izquierda de estar detrás de ese y otros atentados contra líderes de derecha alrededor del mundo.

El diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del exmandatario, dijo en redes sociales que el «lamentable» incidente refleja un «modus operandi político de la izquierda cuando se siente amenazada de perder una elección» y afirmó que ser de derechas en América supone «un riesgo».

Otro hijo, el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, fue un pasó más allá y afirmó que el político colombiano fue atacado por un «criminal protegido por aliados» del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pese a que la investigación de las autoridades colombianas sobre las razones del ataque sigue en curso y todavía no ha concluido.

Los Bolsonaro enmarcaron el atentado dentro de una serie de ataques a líderes de derecha, como el sufrido por el ahora mandatario estadounidense Donald Trump en un acto de la campaña presidencial de 2024.

También se refirieron al intento de asesinato contra su propio padre, quien fue apuñalado por un hombre con un trastorno psiquiátrico antes de los comicios de 2018, en las que el político ultra resultó vencedor.

«Siempre líderes de derecha, siempre el mismo guion», escribió Carlos Bolsonaro.

Miguel Uribe, de 39 años y miembro del conservador Centro Democrático, buscaba la candidatura presidencial de su partido para las elecciones de 2026.

El pasado 7 de junio, durante un mitin en Bogotá, un menor de edad le disparó varias veces, dos de ellas en la cabeza, y el senador permaneció ingresado en un hospital más de dos meses hasta su muerte.EFE

