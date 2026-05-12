La familia de Bezos dona 100 millones de dólares para cuidado infantil en Nueva York

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Nueva York, 12 may (EFE).- La familia del magnate tecnológico Jeff Bezos ha donado 100 millones de dólares a una campaña para cuidado infantil en la ciudad de Nueva York, días después de su patrocinio de la Met Gala y mientras las autoridades ultiman el presupuesto local.

Robin Hood, una organización sin ánimo de lucro dedicada a combatir la pobreza en la Gran Manzana, divulgó este martes la notable contribución de la familia de Bezos, que estableció también un fondo para la infancia a nombre de Jackie Bezos, la madre del empresario.

La donación y el establecimiento del fondo marcaron una gala benéfica celebrada ayer en la que se recaudaron 73 millones de dólares para financiar ayudas en el próximo año, incluyendo para alimentación, educación, alojamiento o preparación laboral, indica un comunicado.

Jackie Bezos, fallecida en 2025, era la presidenta de la Fundación de la Familia Bezos y perteneció a la junta directiva de Robin Hood durante 10 años, especialmente dedicada a ayudar a los niños a desarrollar su potencial, destaca en la nota su hijo Mark, hermano de Jeff Bezos.

El fondo Jackie Bezos para la infancia busca que las «intervenciones» para «niños vulnerables» basadas en la ciencia y el empirismo sigan siendo una parte clave de las inversiones de la entidad, que es la más grande e influyente de Nueva York, alimentada por sus millonarios.

La noticia se produce después de que Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, causaran revuelo al patrocinar la Met Gala, un evento benéfico cultural lleno de celebridades, entre denuncias a Amazon, la empresa que este fundó, por explotación laboral y apoyo a la agenda deportadora del Gobierno de EE.UU..

La donación de la familia Bezos, que puede ascender a 150 millones de dólares bajo ciertas condiciones, llega además mientras el alcalde, el demócrata Zohran Mamdani, intenta sacar adelante un presupuesto centrado precisamente en su promesa de cuidado infantil universal.

De acuerdo con The New York Times, Bezos, su esposa y su padre estuvieron en la gala de anoche, a la que asistió también la gobernadora del estado, Kathy Hochul, pero no Mamdani, que prometió en campaña subir los impuestos a los más ricos, una tarea que se le está complicando.

Hochul y Mamdani anunciaron recientemente un impuesto a las segundas residencias de lujo de personas no residentes en Nueva York y el alcalde socialista puso como ejemplo un ático del magnate Ken Griffin, conocido filántropo y donante de Robin Hood. EFE

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