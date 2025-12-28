La familia de Marwan Barghouti ve en Trump la llave para que Israel acceda a su liberación

Guillermo Azábal

Ramala (Cisjordania), 28 dic (EFE).- Arab Barghouti, hijo de Marwan Barghouti, símbolo de la resistencia palestina privado de libertad por Israel desde 2002, considera que el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene la llave para que el considerado como el «Mandela palestino» salga de prisión y pueda convertirse en interlocutor hacia la solución de los dos Estados.

«Fue genial escuchar al presidente Trump decir que se lo está pensando. Es la forma. Espero que lo haga convencido porque es la vía de avanzar hacia un futuro mejor para esta tierra, con un líder palestino que de verdad represente al pueblo con credibilidad y legitimidad», expresó en una entrevista con EFE.

Desde la oficina de la campaña ‘Free Marwan’ (‘Liberad a Marwan’) en Ramala, capital administrativa de la Autoridad Palestina, Arab Barghouti, de 35 años, se refirió así a las declaraciones de Trump de finales de octubre en las que no descartó pedir a su socio israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu, la liberación del líder más popular para la sociedad palestina.

Sin embargo, las posturas continúan aún muy alejadas y cuando casi 2.000 presos y detenidos palestinos de Gaza y Cisjordania fueron puestos en libertad en el marco del actual alto el fuego en octubre, el nombre de Marwan Barghouti, de 66 años, quedó excluido de nuevo.

Netanyahu viaja en estos momentos a Estados Unidos para reunirse con Trump y discutir nuevos pasos hacia la implementación de la segunda fase de tregua en la que, entre otros puntos, debe conformarse un Gobierno de transición en Gaza y el desarme de Hamás.

La familia Barghouti sigue expectante por si hubiera avances con respecto a la situación de esta figura de consenso entre los palestinos, que cumple una pena de cinco cadenas perpetuas por, según Israel, liderar la facción armada Tanzim de Fatah y participar en el asesinato de cinco israelíes durante la Segunda Intifada.

Israel «no quiere la paz, sino una dominación total»

«Israel no esta interesada en paz. Dicen que no tienen un socio para la paz y sí lo tienen, pero no quieren que nos unamos, que tengamos un líder legítimo y creíble que nos represente para no sentirse presionados a negociar. No quieren paz, quieren dominación total de la tierra», resaltó Arab Barghouti a EFE.

Y añadió que actualmente «no existe ninguna relación, conversación o negociación con el Gobierno israelí» porque cualquier solución lógica es interpretada como «un obstáculo» para el Ejecutivo de Netanyahu.

No obstante, reveló que mantienen abiertas «líneas de comunicación» con líderes árabes para tratar de desbloquear la liberación, así como con mandatarios de países europeos como España.

«Pronto viajaré a España y deseo reunirme con su Gobierno y con su presidente (Pedro Sánchez). Es un héroe nacional en Palestina, todos lo quieren porque ha hablado de nosotros de una forma reconfortante», aludió.

Barghouti, recuperándose de su «última agresión»

Arab Barghouti detalla que su padre ha sido agredido «hasta en siete ocasiones» desde el 7 de octubre de 2023, fecha en que se produjeron los ataques de Hamás que desataron la brutal ofensiva israelí en Gaza, pero que también agravó la situación del ex miembro de Fatah en prisión.

«Aún se está recuperando de la última agresión, que ocurrió en septiembre (…) Han sido dos años de aislamiento total, torturas e inanición, y ha perdido mucho peso», comentó sobre Marwan Barghouti, que sufrió recientemente una fractura en las costillas supuestamente provocada por una paliza.

A principios de mes, la familia Barghouti recibió una llamada anónima en la que se indicaba que a Marwan le habían cortado en una oreja y roto varios dientes, pero sus abogados luego confirmaron que se trataba de un bulo para mermar la salud mental de sus allegados.

La campaña ‘Free Marwan’

Esa llamada anónima coincidió con la noticia de que 200 artistas de talla mundial, entre ellos músicos y cineastas de renombre, se unían a la campaña ‘Free Marwan’ para ejercer presión internacional sobre Israel.

Entre los firmantes hay directores como Pedro Almodóvar, actores como Javier Bardem o Mark Ruffalo, escritores como Margaret Atwood o Zadie Smith, músicos como Paul Simon, Sting o Annie Lennox y artistas como Ai Weiwei, hasta sumar más de dos centenares de nombres.

«Él aún tiene coraje y fuerza. Daría todo por los palestinos y por la causa palestina. Mi padre es alguien que supone una fuente de estabilidad, no quiere más violencia», respondió Arab al ser preguntado sobre si, de ser liberado, daría un paso adelante como líder palestino.

Aunque, añadió, la vía adecuada sería la celebración de unas «elecciones democráticas en Palestina», antes de concluir la entrevista diciendo que en la familia Barghouti, y «entre los palestinos» en general, el concepto «abandonar» no está en el diccionario y es un privilegio que nadie se puede permitir. EFE

