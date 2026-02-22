La familia de un español en coma en Tailandia inicia su repatriación tras recaudar fondos

Bangkok, 22 feb (EFE).- La familia de Adrián Palomino, un español que se encuentra en coma en un hospital de la turística isla de Phuket (sur de Tailandia) tras haber sufrido un accidente de moto el 9 de febrero, ha iniciado las gestiones para su repatriación tras haber recaudado los fondos necesarios para sufragarla.

Palomino, de 39 años y buceador profesional en barcos dedicados al buceo recreativo en Phuket, sufrió «un grave accidente de motocicleta» que le causó «un traumatismo craneoencefálico severo» durante un permiso de trabajo.

«Ya se han iniciado las gestiones para la repatriación de Adrián (…). Se están ultimando los aspectos técnicos, sanitarios y administrativos necesarios para garantizar que el traslado se realice con todas las garantías médicas y de seguridad», señaló su familia en un comunicado remitido a EFE la noche del sábado.

Desde el momento del accidente, el español ha estado en coma y en estado crítico bajo vigilancia médica continua, y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Bangkok Hospital de Phuket, explicaron sus allegados el jueves.

Su hermana, Elena Palomino, puso en marcha esta semana una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para reunir 260.000 euros con los que sufragar los gastos médicos y de repatriación del joven. La cifra se superó el sábado gracias a donaciones y la campaña ha quedado cerrada.

La cantidad permitirá cubrir tanto los gastos hospitalarios en Tailandia y la repatriación aérea medicalizada del joven, así como eventuales tratamientos en España, costes administrativos y posibles cargas fiscales derivadas de las donaciones.

«Si la situación clínica de Adrián se mantiene estable, el traslado se realizará en los próximos días (…). Una vez la repatriación esté completamente finalizada y Adrián se encuentre en España, se informará (…) sobre los avances», apuntó su familia.

Los allegados de Palomino agradecieron la difusión del caso y destacaron el papel de la Fundación Ángel Nieto, que ayuda a víctimas y familiares afectados por accidentes de tráfico.

«Aunque Adrián contaba con sus seguros profesionales obligatorios, no disponía de un seguro de viaje privado con cobertura amplia para un siniestro de esta magnitud. Esto significa que ni los tratamientos en el hospital tailandés ni la repatriación médica están siendo cubiertos por las pólizas que tenía vigentes», dijeron el jueves sus familiares. EFE

