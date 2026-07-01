La fiebre por Argentina dispara la demanda para el partido contra Cabo Verde en Miami

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Miami (EE.UU.), 1 jul (EFE).- Los dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde en Miami han disparado la fiebre entre los seguidores argentinos, impulsada por los decenas de miles que residen habitualmente en el sur de Florida y por otros tantos que han viajado solo para el partido, lo que ha provocado una escasez de entradas y que los precios más baratos se aproximen a los 2.500 dólares.

El encuentro de este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami será el primero que la selección albiceleste juegue en esta ciudad en el Mundial, después de que solo viajase entre Kansas City y Dallas durante la fase de grupos.

Además, será el primer partido oficial de Argentina en Miami desde la final de la Copa América 2024, en la que se impuso a Colombia, en un partido que pasó a la historia por el caos en los accesos, cuando miles de personas intentaron colarse sin entrada y la Policía acabó impidiendo el pase incluso de aquellos con boletos.

De cara al cruce contra Cabo Verde en Miami, una ciudad que acoge a una de las mayores comunidades de argentinos en el extranjero, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, afirmó en una entrevista radiofónica que 50.000 personas viajaron pese a no tener entrada.

Por lo que señaló que habían hecho una petición a la FIFA para que les entregue los boletos que queden libres.

Sin embargo, en la reventa oficial apenas aparecían un centenar de boletos aún disponibles este miércoles, y el más barato ascendía a 2.419 dólares, en la parte más alta del estadio.

Si uno deseaba estar más cerca del campo, se llegaban a pedir hasta 7.239 dólares por entrada.

Este aluvión de aficionados ha sido favorecido por el aumento de la frecuencia que han puesto en marcha algunas compañías aéreas, como Aerolíneas Argentinas, para el encuentro de Miami.

La aerolínea reforzó su operación con dos vuelos diarios a Miami el 30 y 1 de julio y tres el 2 de julio, la víspera del partido.

De ganar ante Cabo Verde, Argentina jugará en Atlanta el 7 de julio contra el vencedor del cruce entre Australia y Egipto, un encuentro que podría desatar una pasión similar a la de Miami, sobre todo a medida que la Albiceleste avance de ronda. EFE

hbc/car