La filial checa de Renfe invertirá 129 millones en quince trenes para servicios regionales

Viena, 18 feb (EFE).- La compañía ferroviaria checa Leo Express, participada mayoritariamente por Renfe, ha lanzado una licitación por valor de 129 millones de euros para adquirir quince nuevos trenes y a la que se espera concurra la empresa española CAF, según informa el medio especializado Zdopravy.

Con esta operación Leo Express pretende pujar frente a sus competidores, como la estatal Ceské dráhy, por el contrato para la prestación de servicios ferroviarios en la región de Vysocina, en el centro del país.

El contrato de compra de trenes, dividido en dos lotes, contempla el suministro de ocho trenes eléctricos con baterías, con opción a dos adicionales, y siete unidades eléctricas, también ampliables en dos más, todos ellos capaces de operar a un máximo de 130 km/h, velocidad habitual en servicios regionales y de media distancia en líneas secundarias.

El fabricante que gane la licitación se ocupará también del mantenimiento de los trenes durante diez años.

Entre las empresas que aspiran a ese contrato están la suiza Stadler Rail, la checa Škoda Group, la polaca PESA, la alemana Siemens Mobility, la francesa Alstom y la española CAF, según informa Zdopravy.

La región de Vysočina pagaría unos 100 millones de euros en ayudas para renovar la flota y e ir sustituyendo los trenes diésel por unidades eléctricas y de batería. EFE

