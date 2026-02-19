La fiscal del incendio de Crans-Montana denuncia «ataques constantes» de los medios

2 minutos

Ginebra, 19 feb (EFE).- La fiscal general del cantón suizo de Valais, Beatrice Pilloud, denunció «ataques constantes» por parte de algunos medios desde que está a cargo del caso del incendio en Crans-Montana que dejó 41 muertos y 115 heridos la pasada Nochevieja.

«Mi familia también sufre las consecuencias, hay incluso periodistas que esperan delante de nuestra casa. Esto ha ido demasiado lejos», lamentó la procuradora en una entrevista con el medio valesano «Walliser Bote».

Pilloud señaló que algunas críticas son «difícilmente comprensibles», como las que se refieren a su ropa o a su corte de pelo.

También le reprochan ser «demasiado cercana» a las autoridades y al presidente de la comuna de Crans-Montana, Nicolas Feraud, porque ambos formaban parte de las misma asociación de viticultores, según el periódico de Zúrich «NZZ».

La fiscal afirmó que ni siquiera sabía que Feraud formaba parte de la asociación, que además está compuesta por cientos de miembros, recordó.

Ante las críticas por su manera de comunicar, Pilloud subrayó que la misión de los fiscales es «hacer el trabajo con cuidado» y que los procedimientos judiciales se deben desarrollar «en la sala de audiencia, no en los medios».

Si el equipo a cargo del caso tomara una decisión bajo la presión de los medios, «sería desastroso», recalcó la fiscal.

Los dueños del bar ‘Le Constellation’, donde se produjo el incendio, Jacques y Jessica Moretti, están en libertad provisional y sujetos a medidas cautelares, entre ellas la obligación de comparecer periódicamente ante comisaría y la prohibición de abandonar el territorio suizo. EFE

