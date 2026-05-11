La francesa contaminada por hantavirus está «estable» en cuidados intensivos

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París, 11 may (EFE).- La mujer francesa infectada por hantavirus permanece hospitalizada en cuidados intensivos en estado «estable», declaró este lunes el primer ministro francés, Sébastian Lecornu, al ofrecer una actualización sobre la situación sanitaria tras la repatriación la víspera de cinco ciudadanos franceses desde la isla española de Tenerife tras navegar en el crucero HM Hondius.

«Nuestra compatriota positivo al hantavirus sigue en reanimación en un estado estable», afirmó en sus redes sociales el jefe del Gobierno francés, confirmando así una información divulgada esta tarde por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) en un comunicado.

Lecornu señaló que los otros cuatro franceses repatriados la víspera en un vuelo sanitario, junto a la mujer contaminada por el hantavirus, «continúan dando negativo en las pruebas» y «se encuentran actualmente bajo aislamiento estricto en el Hospital Bichat» de París. EFE

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