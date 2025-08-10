The Swiss voice in the world since 1935

La Fuerza Aérea ucraniana afirma haber neutralizado 70 de 100 drones rusos anoche

Berlín, 10 ago (EFE).- La Fuerza Aérea ucraniana informó este domingo en su parte matinal de que en la última noche ha logrado neutralizar 70 de un total de 100 drones lanzados por el enemigo contra territorio ucraniano.

Los drones, tanto de tipo kamikaze como réplicas diseñadas para confundir a las defensas ucranianas, despegaron desde las regiones rusas de Shatalovo, Kursk y Primorsko-Ajtarsk, así como desde la anexionada península de Crimea

Los defensores consiguieron interceptar setenta dispositivos no tripulados sobre el norte y este del país gracias a su aviación, misiles antiaéreos, métodos de guerra electrónica y a grupos móviles de las Fuerzas Armadas, entre otros.

Los 30 drones restantes impactaron en 12 puntos diferentes situados en las regiones del frente de Dnipropetrovsk (centro), Járkov (noreste), Sumi y Chernígov (norte), mientras que en tres emplazamientos se registro la caída de fragmentos de aparatos derribados.

Hasta el momento no se han registrado heridos a causa de los ataques nocturnos rusos, que la noche anterior dejaron varios civiles muertos en el sur del país. EFE

